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Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Beko, son 2 sezonda 6 kupa kazanan ABD'li oyuncu Bonzie Colson ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko, son 2 sezonda forma giyen Bonzie Colson ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde 6 kupa kazandı.

Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Bonzie Colson ile yollar ayrıldı. ABD'li oyuncu 2024-2025 ve 2025-26 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Bonzie Colson ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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