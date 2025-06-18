Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 94-76 Mağlup Ederek Final Serisine 1-0 Önde Başladı

Basketbol Süper Ligi Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşma sonunda Fenerbahçe oyuncuları Melih Mahmutoğlu ve Devon Hall, DHA'ya özel açıklamalarda bulundular.

Melih Mahmutoğlu: Onların yaptığı sertliğe cevabı sahada verdik

'Takım 3 kupayla tarihe geçmek istiyor'

'İyi oynayınca skor farklı oluyor'

Devon Hall: Fiziksel kaldık ve bunun sonucunda galibiyete ulaştık

'Basketbolda ve hayatta her zaman bir sonraki hedefe saygı duymanız gerekiyor'

'Taraftarımız desteğiyle bize enerji veriyor'

FUTBOL

- Kulüplerin transfer çalışmaları, resmi açıklamaları takip ediliyor

- FIFA Kulüpler Dünya Kupası

ABD'de devam eden 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında karşılaşan Fluminense ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan günün ikinci maçında E Grubu'nda River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 mağlup etti. Grubun diğer maçında Monterrey ile İnter 1-1 berabere kaldı.

Bugünün programı ise şöyle:

19.00 Manchester City - Wydad Casablanca (G Grubu)

22.00 Real Madrid - Al Hilal Riyadh (H Grubu)

BEŞİKTAŞ

13.00 Siyah-beyazlı ekipte olağanüstü genel kurul öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirilecek.

14.00 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün İsviçre'de çekilecek kurada belli olacak.

BAŞAKŞEHİR

15.00 UEFA Konferans Ligi 2. Tur Ön Eleme kura çekiminde Başakşehir'in rakibi de belli olacak.

GALATASARAY

13.30 Galatasaray Divan Kurulu Haziran ayı olağan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.

BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONASI

- Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar EuroBasket 2025'te milli takım ilk maçına çıkacak.

17.30 Türkiye - Fransa

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

- Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul etabı başlayacak. Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni konuk edecek

19.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye