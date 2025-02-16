Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Beko, attığı sayıyla Türkiye Kupası'nda bugüne kadar finalde en çok sayı kaydeden takım oldu.
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Beko, attığı sayıyla Türkiye Kupası'nda bugüne kadar finalde en çok sayı kaydeden takım oldu.
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