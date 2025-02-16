Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Beko, attığı sayıyla Türkiye Kupası'nda bugüne kadar finalde en çok sayı kaydeden takım oldu.

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