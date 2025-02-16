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Beşiktaş Fibabanka, 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Potada Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı
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Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Beko, attığı sayıyla Türkiye Kupası'nda bugüne kadar finalde en çok sayı kaydeden takım oldu.

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Beko, attığı sayıyla Türkiye Kupası'nda bugüne kadar finalde en çok sayı kaydeden takım oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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