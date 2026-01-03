Haberler

Euroleague: Baskonia: 93 Fenerbahçe: 108

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 19. haftasında İspanya deplasmanında Baskonia'ya karşı 108-93'lük bir galibiyet elde etti. Maçta etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, üst üste 3. kez kazandı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 19. haftasında İspanya deplasmanında Baskonia'yı 108-93 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya)

Baskonia: Kobi Simmons 16, Rodions Kurucs 11, Gytis Radzevicius 5, Khalifa Diop, Stefan Joksimovic, Timothe Luwawu-Cabarrot 20, Markus Howard 12, Mamadi Diakite 6, Eugene Omoruyi 12, Matteo Spagnolo 11, Trent Forrest, Clement Frisch

Başantrenör: Paolo Galbiati

Fenerbahçe : Baldwin 24, Melli 17, Biberovic 16, Colson 16, Horton-Tucker 12, Birch 8, Boston Jr. 7, Hall 4, Jantunen 4, Armando Bacot

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 28-24

Devre: 53-53

3. Periyot: 82-85 - İSTANBUL

