Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 12. Kez Şampiyon Oldu

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 12. Kez Şampiyon Oldu
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkım Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ardından düzenlenen törende ilk olarak Beşiktaş Fibabanka ikincilik ödülünü aldı. Daha sonra ise Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko kupasını aldı.

Sarı-lacivertli ekibe kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkım Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Kupayı ilk olarak kaptan Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric kaldırdı. Daha sonra basketbolcular kupa sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. 'En değerli oyuncu' Fenerbahçe Beko'dan Khem Birch olurken, 'En iyi 6'ncı oyuncu' ödülünün sahibi Fenerbahçe Beko'dan Metecan Birsen oldu.

MARKO GUDURIC'E ALKIŞLARLA VEDA

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli basketbolcusu Marko Guduric, gelecek sezonda kadroda yer almayacak. Maç sonunda taraftarlar, tecrübeli isme alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde veda etti.

Öte yandan kupa töreninin ardından takımdan ayrılacak olan genel menajer Maurizio Gherardini'ye de veda edildi. Gherardini'ye isminin yazılı olduğu forma hediye edilirken, taraftarlar tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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