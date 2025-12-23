Haberler

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 18. haftasında Barcelona'yı 72-71 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti. Maç, son saniyelere kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko : Horton Tucker 16, Hall 11, Tarık Biberovic 16, Melli 6, Birch 6, Bacot, Metecan Birsen, Baldwin 15, Boston, Colson 2

Barcelona : Punter 20, Satoransky, Cale 4, Norris 11, Vesely 8, Marcos 3, Brizuela 19, Hernangomez 4, Laprovittola 2, Parra

1. Periyot: 17-13

Devre: 35-33

3. Periyot: 53-52

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Barcelona'yı 72-71 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de çıktığı 17. maçta 11. galibiyetini aldı. Barcelona ise 6. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında Punter ile skor üreten Barcelona, 4. dakikayı 9-4 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 8. dakikada skoru 11-9'a getirdi. Kalan bölümde 2 kez basket bulan Barcelona'ya 6-0'lık seriyle yanıt veren sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta milli basketbolcu Tarık Biberovic sahneye çıktı. Fenerbahçe, Tarık'ın kaydettiği 13 sayıyla 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 35-25. Son 2,5 dakikada toparlanarak 8 sayı kaydeden Barcelona, buna karşın sarı-lacivertlilerin skor üretmesine izin vermedi. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 35-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek, başa baş bir mücadeleye sahne oldu. İkinci periyodun son 2,5 dakikasında ortaya koyduğu performansı bu çeyreğe de taşıyan Barcelona, Brizuela'nın dış atışıyla 29. dakikada öne geçti: 48-50. Kalan sürede Melli ve Horton Tucker ile sayılar bulan Fenerbahçe, son bölüme 53-52 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Brizuela ile üst üste kritik basketler bulan Barcelona, 35. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 59-64. Basit top kayıpları yapmasına rağmen taraftarının da desteğini arkasına alarak toparlanan Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda bulduğu basketlerle 38. dakikada skoru lehine çevirdi: 67-66. Son 2 dakika 14 saniyede büyük bir heyecan yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, bitime 10 saniye kala Baldwin'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 72-71 öne geçti. Barcelona son hücum fırsatını Punter ile değerlendiremedi ve Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 72-71 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
