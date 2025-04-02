Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya Yenildi
THY Euroleague 33. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda gerçekleşti. Fenerbahçe'de Hayes-Davis 20 sayıyla öne çıkarken, rakip takımda Parker 24 sayı kaydetti.
THY Euroleague 33. hafta maçında Barcelona'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 83-75 mağlup ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic, Milan Nedovic, Saulius Racys
Fenerbahçe Beko: Guduric 5, Tarık Biberovic 8, Hayes-Davis 20, Zagars 5, Sertaç Şanlı 8, Hall 6, Baldwin 14, Melli 2, Colson 5, Bango, Birch 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Barcelona: Anderson 2, Parker 24, Satoransky 15, Fall 4, Hernangomez 10, Brizuela 5, Punter 8, Abrines, Parra 15, Sarr
Başantrenör: Joan Penarroya
1. Periyot: 23-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 50-39 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 66-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor