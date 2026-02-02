Haberler

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçına doğru

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Barcelona'nın tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayarak, zorlu maçta her şeyi zorlaştırmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, takımın tecrübeli oyuncusu Nicolo Melli de güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında yarın deplasmanda Barcelona'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakip için her şeyi zorlaştırmaları gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Jasikevicius, Barcelona'nın Avrupa Ligi'nin en tecrübeli takımlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Bana göre her şey için net bir aday. Son derece iyi çalıştırılan bir ekip. Guard oyunları olağanüstü. Çok iyi oldukları üç sayılık atışları engellememiz gerekiyor. Genel olarak da bu çok tecrübeli takıma karşı her şeyi olabildiğince zorlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli oyuncularından İtalyan basketbolcu Nicolo Melli de zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Ayrıca yerel ligde aldıkları bir mağlubiyetten geliyorlar, bu yüzden kendi taraftarlarının önünde çok iyi ve sağlam bir oyun ortaya koymak isteyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona-Fenerbahçe Beko mücadelesi yarın TSİ 22.30'da Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500

