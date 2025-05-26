Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonluğunu Göztepe Parkı'nda Kutlayacak

Fenerbahçe Beko Avrupa Şampiyonluğunu Göztepe Parkı'nda Kutlayacak
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de şampiyonluk elde ettikten sonra Göztepe Parkı'nda büyük bir kutlama gerçekleştirecek. Taraftarlar, tarihi anı birlikte yaşamak için davet edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bu başarısını yarın Göztepe Parkı'nda kutlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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