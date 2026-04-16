Euroleague: Asvel: 76 Fenerbahçe: 81
Fenerbahçe Beko, Euroleague normal sezonunun son maçında Fransız ekibi LDLC Asvel'i 81-76'lık skorla mağlup etti. Maçın detayları ve oyuncu performansları ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
Salon: LDLC Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
Asvel: David Lighty 8, Shaquille Harrison 25, Braian Angola 16, Paul Eboua 8, Bastien Vautier 4, Melvin Pierre Ajinça 8, Zachary Todd Seljaas, Edwin Jackson 2, Bodian Massa 5, Thomas Heurtel, Armel Traore
Başantrenör: Pierric Poupet
Fenerbahçe: Horton-Tucker 21, Biberovic 17, Boston Jr 10, Melli 7, Baldwin 6, Jantunen 6, Silva 5, Hall 4, Colson 3, Onuralp 2, Khem Birch
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 16-24
Devre: 42-48
3. Periyot: 50-70 - İSTANBUL