Anadolu Efes: 97-94

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i evinde oynanan maçta uzatma sonunda 97-94 mağlup etti. Maçta Tarık Biberovic'in etkili performansı dikkat çekti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Melli 16, Tucker 7, Birch, Tarık Biberovic 22, Hall 21, Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 6, Colson 9, Baldwin 8, Bacot 3, Emre Ekşioğlu

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 16, Poirier 9, Cordinier 11, Swider 5, Erkan Yılmaz 8, Loyd 8, Şehmus Hazer 31, Jones 6, Smits, Ercan Osmani

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

DEVRE: 47-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-67

Basketbol Süper Ligi'nin 11'nci haftasında Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i uzatma süresinin ardından 97-94 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyotta özellikle Tarık Biberoviç'in etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkararak çeyreği 27-15, ilk yarıyı da 47-39 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuna dengeyi getiren Anadolu Efes farkı da azaltarak 3'üncü periyot sonunda skoru 69-67'ye getirmeyi başardı. Maçın son periyodunun büyük çekişmeye sahne olduğu maçın normal süresi 83-83 berabere sonuçlandı. Uzatma dakikaları sonunda ev sahibi takım zorlandığı maçı 97-94 kazanmayı başardı.

PABLO LASO'NUN İLK MAÇINI KAYBETTİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 10 maçta 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısına ligde beşinci, EuroLeague'de ise 15 maçta 5 galibiyetle 18'inci sırada çıktı. Her iki kulvarda aldığı mağlubiyetlerle istenileni veremeyen Igor Kokoskov ile yollarını ayıran mavi-lacivertlilerde dün resmi imzayı atan İspanyol Başantrenör Pablo Laso, bu maçta alınan sonuçla Anadolu Efes'in başında çıktığı ilk maçı uzatmaya götürmesine rağmen kaybetti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

