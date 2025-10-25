Haberler

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Deplasmanda Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-69 mağlup etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıdaki performanslarını değerlendirerek kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes'i deplasmanda 79-69 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda fiziksel olarak iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Litvanyalı çalıştırıcı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kazanmanın öneminden bahseden Jasikevicius, "Takımı, oyuncularımızı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Yeni oyuncularımızı takımımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Sezonun bu bölümünde bu galibiyetten memnun olmalıyız. Fiziksel olarak iyi değildik. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi. Önde olmayı hak etmedik. İkinci yarıda fiziksel olarak daha iyiydik. Kısa oyuncularımızı kullandığımız bölümde daha iyi bir oyun sergiledik." ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak daha iyi olmaları gerektiğini aktaran Sarunas Jasikevicius, "Bu konuda bugün daha iyi yaptığımız işler vardı. Melli, Tarık ve Colson iyi bir maç çıkardı. Önemli olan mantalite. 'Çirkin' bir şekilde de olsa kazanabilmek önemli. Birçok takım sezon içerisinde bunu yaşıyor. Fenerbahçe basketbolu bu değil. Biz önce bir şekilde kazanmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. İyi basketbol daha sonra gelecek." diye konuştu.

Wade Baldwin'in karşılaşmada çok iyi bir iş çıkardığını belirten Jasikevicius, "Özellikle duygularını çok iyi kontrol ediyor. Dördüncü çeyrekte takımı kanatlarının altına alabildiğini, kontrol edebildiğini gördüm. Takımı çok iyi yönetti. Ondan çok fazlasını alıyoruz ve daha fazlasını beklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.