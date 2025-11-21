Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin 5. kuruluş yıldönümünde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün geleceği için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin 5. kuruluş yıldönümünde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Fenerbahçemizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim" dedi.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği etkinliğe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, dernek başkanları ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede ilk olarak HUFEDER'in hayata geçirdiği projeleri anlatan bir video salonda izlendi. Ardından Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Enes Yıldırım'ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede Başkan Sadettin Saran da kısa bir açıklama yaptı.

"Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçemizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün burada Fenerbahçemize gönül veren mesleklerini büyük bir sorumlulukla icra eden siz değerli HUFEDER Ailesi ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hedeflerimize ilerleyebilmemiz için yalnızca sahada değil, hukuki alanda da gösterdiğiniz güçlü duruş büyük önem taşımaktadır. Bu noktada desteğiniz ve bilgi birikiminiz bizler için son derece kıymetlidir. Yüksek yargının saygıdeğer mensupları, değerli hakim ve savcılarımız da bizimle beraber. Varlığınız ve camiamıza göstermiş olduğunuz ilgi ve katkılar kulübümüzün adalet ve şeffaflık doğrultusunda büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile sizlere olan şükranlarımızı da ayrıca belirtmek isterim.

Her daim sarı lacivert renklerin yanında oldunuz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin varlığı Fenerbahçe'nin geleceğine duyduğumuz güveni daha da pekiştirmektedir.

Bugün bizlerle birlikte olan ya da aranızda yer alamayan tüm dostlarımıza gönülden selamlarımızı iletiyor, hepinize çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçemizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.