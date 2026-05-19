Saran: Kimse Sadettinci değil, hepimiz Fenerbahçe için çalıştık

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kadın futbol takımı maçının ardından "Buradan ayrılırken kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor, hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık." dedi.

Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı'nın Chobani Stadı'nda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından kupa seremonisi için sahaya inen başkan Sadettin Saran, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün bu sezon kazandığı kupalara dikkati çeken Saran, erkek basketbol takımının Yunanistan'da basketbol Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) kazanması halinde en fazla kupa alan yönetim kurulu olacaklarına dikkati çekti.

Görevde kaldığı süreyle ilgili konuşan Saran, "Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Bu 7 ay çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Buradan ayrılırken kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor, hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Bizden sonra gelenlere destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok anlamlı bir gün yaşadıklarının altını çizdi.

Sarı-lacivertli kulübün kadın futbol tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştığını belirten Şansal, "Onur verici bir gün oldu. Başkanımız yanımızda. En başından beri hep yanımızda oldu, destek verdi. Bu kupanın en büyük mimarlarından. Kendisine her zaman şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.