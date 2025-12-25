Haberler

Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Güncelleme:
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün akşam yeniden gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin bitmesi ardından bugün adliyeye gelip ifade veren Saran, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktığı için gözaltına alındı.
  • Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
  • Adli Tıp Kurumu raporunda, Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise negatif çıktığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve birçok yönetici ile taraftarlar, Saran'a destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli

Hatimoğulları'ndan çok konuşulacak "Kürtçe Kur'an" çıkışı
