Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yarın dernek başkanlarıyla basına kapalı buluşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yarın dernek başkanlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya gelecek. Yıldırım, dernek başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyecek; katkıların artırılması ve camia dayanışmasının güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yarın sarı-lacivertli camianın dernek başkanlarıyla bir araya gelecek.
Kulübün açıklamasına göre Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, basına kapalı olacak.
Yıldırım, söz konusu buluşmada dernek başkanlarının görüş, öneri ve beklentilerini doğrudan dinleyecek.
Etkinlikte derneklerin kulübe katkılarının artırılması ve sarı-lacivertli camianın dayanışmasının güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Kaynak: AA