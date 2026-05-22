Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin listesi açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün sitesinden yapılan yapılan açıklamaya göre 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ. - İSTANBUL

