Nuri Şahin: Mağlubiyeti Hak Ettik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: "Elimizde olan çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, mağlubiyeti hak ettiklerini vurguladı.

Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynamanız gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. Kaptırdığımız toplarda 3 gol yedik. Elimizde olan çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
