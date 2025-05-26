Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
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Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
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Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için kulübü tarafından geri çağrıldı. Kostic'in kulübüne olumlu geri dönüş sağladığı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile olacağı belirtildi. Kostic, bu sezon Fenerbahçe formasını 33 maçta giydi ve 2 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve yarışta Galatasaray'a şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, rotasını gelecek sezona çevirdi.

Sarı-lacivertli takımda kadro yapılanması da başlarken sezon bitmeden çarpıcı bir gelişme yaşandı. Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'i kulübü geri çağırdı.

OLUMLU DÖNÜŞ SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sezon başında Fenerbahçe'ye kiraladığı Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için geri çağırdı.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Haberde, Kostic'in kulübüne olumlu geri dönüş sağladığı bilgisi yer alırken Sırp futbolcununFIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile olacağı ifade edildi. Kostic, Fenerbahçe formasını bu sezon 33 maçta giydi. 32 yaşındaki Filip Kostic, 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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