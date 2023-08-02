Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 14 maçta 1 kez yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Avrupa maçlarında başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi.