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Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 14 maçta 1 kez yenildi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Avrupa maçlarında başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı Avrupa maçlarındaki karnesi dikkat çekiyor.

SON 14 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİLER

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi.

İşte Fenerbahçe'nin son 14 Avrupa maçı;

  • 3-0 Slovacko
  • 1-1 Slovacko
  • 2-0 A. Wien
  • 4-1 A. Wien
  • 2-1 D. Kiev
  • 2-2 Rennes
  • 2-0 AEK
  • 2-1 AEK
  • 3-3 Rennes
  • 2-0 D. Kiev
  • 0-2 Sevilla
  • 1-0 Sevilla
  • 5-0 Zimbru
  • 4-0 Zimbru
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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