Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 14 maçta 1 kez yenildi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe, Avrupa maçlarında başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı Avrupa maçlarındaki karnesi dikkat çekiyor.
SON 14 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİLER
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana oynadığı son 14 Avrupa maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 1 kez yenildi.
İşte Fenerbahçe'nin son 14 Avrupa maçı;
- 3-0 Slovacko
- 1-1 Slovacko
- 2-0 A. Wien
- 4-1 A. Wien
- 2-1 D. Kiev
- 2-2 Rennes
- 2-0 AEK
- 2-1 AEK
- 3-3 Rennes
- 2-0 D. Kiev
- 0-2 Sevilla
- 1-0 Sevilla
- 5-0 Zimbru
- 4-0 Zimbru