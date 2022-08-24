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Fenerbahçe, Austria Wien maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Austria Wien maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda elde ettiği 2-0'lık galibiyetin rövanşında yarın Austria Wien'i konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda elde ettiği 2-0'lık galibiyetin rövanşında yarın Austria Wien'i konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaparken, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Austria Wien müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.Antrenmana sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare katılmazken Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı dinlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor

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