Haberler

Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi

Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı Aston Villa maçının biletleri, satışa çıktıktan sadece 7.30 saniye sonra tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşma, kısa sürede 'kapalı gişe'ye dönüştü. Bu durum, Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan yarattı ve maç, şimdiden sezonun en çok konuşulanları arasına girdi.

  • Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.
  • Biletler satışa sunulmasının ardından 7.30 saniye içinde tükendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle biletlerin, satışa sunulmasının ardından sadece 7.30 saniye içinde tükendiği belirtildi.

TARAFTAR İLGİSİ ZİRVE YAPTI

Avrupa arenasındaki kritik mücadele öncesinde bilet satışının rekor sürede tamamlanması, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede "kapalı gişe"ye dönüşen karşılaşma, şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Namaz olsa bu kadar acele edermiş insan merak ediyorum. Hava civa..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay