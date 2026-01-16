Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı Aston Villa maçının biletleri, satışa çıktıktan sadece 7.30 saniye sonra tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşma, kısa sürede 'kapalı gişe'ye dönüştü. Bu durum, Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan yarattı ve maç, şimdiden sezonun en çok konuşulanları arasına girdi.
- Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.
- Biletler satışa sunulmasının ardından 7.30 saniye içinde tükendi.
TARAFTAR İLGİSİ ZİRVE YAPTI
Avrupa arenasındaki kritik mücadele öncesinde bilet satışının rekor sürede tamamlanması, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede "kapalı gişe"ye dönüşen karşılaşma, şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.