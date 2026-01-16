Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle biletlerin, satışa sunulmasının ardından sadece 7.30 saniye içinde tükendiği belirtildi.

TARAFTAR İLGİSİ ZİRVE YAPTI

Avrupa arenasındaki kritik mücadele öncesinde bilet satışının rekor sürede tamamlanması, Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yarattı. Kısa sürede "kapalı gişe"ye dönüşen karşılaşma, şimdiden sezonun en çok konuşulan maçlarından biri haline geldi.