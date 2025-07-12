Fenerbahçe, Archie Brown ile Anlaştı

Fenerbahçe, Archie Brown ile Anlaştı
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Fenerbahçe, Gent Kulübü'nün 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin gerçekleştiğini ve Brown'un Fenerbahçe ailesine katıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Gent Kulübü'nün 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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