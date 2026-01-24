Haberler

Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Fenerbahçe, Göztepe maçı öncesi son antrenmanını yaparken transfer gündemindeki Youssef En-Nesyri de idmanda yer aldı.

  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin antrenmanında takımla birlikte çalıştı.
  • Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maç, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

EN-NESYRİ ANTRENMANDA YER ALDI

Sarı-lacivertli ekipte transfer görüşmeleri devam eden Youssef En-Nesyri, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Juventus'a transferi gündemde olan Faslı golcünün idmanda yer alması dikkat çekti.

TEDESCO YÖNETİMİNDE SON ÇALIŞMA

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, pas organizasyonları ile taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi. Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak mücadele, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

10 TANE j. DURAN EDER.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Göztepe maçında oynatın bizim aldığımız adamları son maça kadar oynatıyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

