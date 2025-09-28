Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 7 maçta da galip gelerek önemli bir seri yakaladı.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 7. galibiyeti elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisine karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 20 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.

Son 4 maçta gol yemedi

Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılara karşı galibiyet serisinde son maçlarda kalesini de gole kapattı. 17 Eylül 2023'te Kadıköy'de oynanan ve ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile biten mücadele sonrasındaki 4 maçta da Fenerbahçe, gol yemeden kazandı. - İSTANBUL

