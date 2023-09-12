Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Aktif dinlenmeye yönelik çalışmaların yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL