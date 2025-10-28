Haberler

Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde Norveçli golcü Alexander Sörloth için düğmeye bastı. Atletico Madrid, yıldız futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro talep ediyor.

  • Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak için Atletico Madrid ile resmi temas kuracak.
  • Atletico Madrid, Sörloth'un transferi için yaklaşık 35 milyon euro talep ediyor.
  • Sörloth'un Atletico Madrid'de yeterli forma şansı bulamadığı ve Fenerbahçe'de liderlik rolü üstlenmek istediği belirtiliyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer sezonu öncesi kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Sezon başından bu yana Jhon Duran'ın sakatlığı, Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, gözünü Alexander Sörloth'a çevirdi.

ANA HEDEF NETLEŞTİ: ALEXANDER SÖRLOTH

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi kış transfer dönemindeki ana hedefini belirledi. Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile resmi temas kurmaya hazırlanıyor. Kulüp başkanı Sadettin Saran, Sörloth'un "takımda fark yaratabilecek bir isim" olduğuna inandığını ifade ederken, oyuncunun da İstanbul'a sıcak baktığı belirtiliyor. Atletico'da yeterli forma şansı bulamayan Sörloth, Fenerbahçe'de lider rol üstlenebileceği bir ortam görebilir.

TEKLİF OCAK AYINDA MASADA

Fenerbahçe, transfer penceresinin açılacağı ocak ayında Atletico Madrid'e resmi teklifini sunacak. Norveçli futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Fenerbahçe yönetimi hem oyuncuyu hem de İspanyol kulübünü memnun edecek bir formül üzerinde çalışıyor.

ATLETICO MADRID'İN TALEBİ: 35 MİLYON EURO

İspanyol kulübü, Sörloth'un ayrılığına kolay onay vermeyecek. Atletico, yıldız golcüyü takımın önemli parçalarından biri olarak görüyor. Ancak oyuncunun yedek kalmasından dolayı huzursuz olduğu biliniyor. Habere göre, Madrid ekibi yaklaşık 35 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine açık olacak. Fenerbahçe, bu rakama doğrudan ulaşamasa da bonservis + performansa dayalı bonus içeren bir teklif hazırlığı yapıyor.

SÖRLOTH İÇİN TÜRKİYE SEÇENEĞİ CAZİP

Atletico Madrid'de süre bulmakta zorlanan Sörloth, daha fazla oynayabileceği bir takımda liderlik rolü üstlenmek istiyor. Bu nedenle Türkiye ve Fenerbahçe seçeneği, Norveçli golcü açısından oldukça cazip hale geldi. Fenerbahçe yönetimi, transferi devre arası bitmeden sonuçlandırmak istiyor. Taraftarlar ise Sörloth'un isminin yeniden Kadıköy'de anılmasından büyük heyecan duyuyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
