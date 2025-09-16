Haberler

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı erteleme maçı için hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

FENERBAHÇE, yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 1'inci hafta erteleme maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.