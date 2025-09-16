Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
FENERBAHÇE, yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 1'inci hafta erteleme maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor