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Fenerbahçe Alagöz Holding İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-54 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Sait Nedim Çelik

İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Cave 16, Davis 4, Robinson 13, Bogicevic 10, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Cangüven

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 17, Şerife Alperi Onar 16, Collier 23, McBride 14, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 9, Milic 12, Duygu Özen

1. Periyot: 17- 29

Devre: 33- 56

3. Periyot: 46- 79

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-54 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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