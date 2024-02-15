Fenerbahçe Alagöz Holding İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-54 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Sabri Gündüz, Sait Nedim Çelik
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Cave 16, Davis 4, Robinson 13, Bogicevic 10, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Merve Uygül Bostancı, Yağmur Cangüven
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 17, Şerife Alperi Onar 16, Collier 23, McBride 14, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 9, Milic 12, Duygu Özen
1. Periyot: 17- 29
Devre: 33- 56
3. Periyot: 46- 79
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-54 yendi.