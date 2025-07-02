Suudi devi, Fenerbahçe ile karşılaşacağını açıkladı

Suudi devi, Fenerbahçe ile karşılaşacağını açıkladı
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Al Ittihad, 23 Temmuz tarihinde Portekiz'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, 23 Temmuz tarihinde Portekiz'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Al-Ittihad, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Türk kulübü Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak.'' ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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