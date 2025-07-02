Suudi devi, Fenerbahçe ile karşılaşacağını açıkladı
Al Ittihad, 23 Temmuz tarihinde Portekiz'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, 23 Temmuz tarihinde Portekiz'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Al-Ittihad, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Türk kulübü Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak.'' ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.
Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.