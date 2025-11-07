Haberler

Fenerbahçe 90+5'te penaltı bekledi! Pozisyonu inceleyen hakemden 'devam' kararı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında 90+5'nci dakikada Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyon için penaltı bekledi. Atağın devamında VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout, yaşanan o anları monitörden incelemesine rağmen penaltıyı vermedi.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
  • Maçın 90+5. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem VAR incelemesi sonrası penaltıyı vermedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE 90+5'TE PENALTI BEKLEDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, maçın 90+5'nci dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi. Oyunun durmasının ardından Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu incelemeye VAR monitörüne gitti. Hakem Lindhout, incelemenin ardından penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Domenico Tedesco, bu kararı sonrası hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Hollandalı hakem Allard Lindhout'un Fenerbahçe'ye penaltıyı çalmadığı o an:

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Pozisyon dışarı da başlıyor çok çok faul verir o da var'dan verilmiyor..

Haber Yorumlarımt87x76vf2:

penaltiyi yedi

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Mgk içip içip yorum yapma şuraya

Haber YorumlarıEy:

Fener'e karşı yapı var Avrupa'da UEFA Avrupa'da şampiyon olmalarını istemiyorrr

Haber Yorumları7bfbk98qpc:

Penaltı yedi derken iyi izleyin pozisyonu Galatasaraylı değilim gönül isterse Fenerbahçe 3/0 yenseydi de son dakika penaltımı değil mi diye düşünmeseydi ezici bir top mu oynadı HAYIR. Güzel sağlam bir takım oyunu var mı o da hayır yani önce bunlara bakın ilk yarından en az 2,3 gol atması lazım ki sonra bu durumlara düşmesin

Haber YorumlarıKenan polat:

Ne saçma bir yorum bu . Kötü oynadı diye penaltı verilmeyecekmi..

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
