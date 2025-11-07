Fenerbahçe 90+5'te penaltı bekledi! Pozisyonu inceleyen hakemden 'devam' kararı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

FENERBAHÇE 90+5'TE PENALTI BEKLEDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, maçın 90+5'nci dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi. Oyunun durmasının ardından Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu incelemeye VAR monitörüne gitti. Hakem Lindhout, incelemenin ardından penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Domenico Tedesco, bu kararı sonrası hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Hollandalı hakem Allard Lindhout'un Fenerbahçe'ye penaltıyı çalmadığı o an: