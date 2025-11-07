Fenerbahçe 90+5'te penaltı bekledi! Pozisyonu inceleyen hakemden 'devam' kararı
Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında 90+5'nci dakikada Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyon için penaltı bekledi. Atağın devamında VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout, yaşanan o anları monitörden incelemesine rağmen penaltıyı vermedi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, maçın 90+5'nci dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi. Oyunun durmasının ardından Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu incelemeye VAR monitörüne gitti. Hakem Lindhout, incelemenin ardından penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Domenico Tedesco, bu kararı sonrası hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
