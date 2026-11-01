Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, 2-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası Liverpool hazırlığına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Göztepe'ye 2-1 yenilgisinin ardından Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki ilk idman Dirk Kuyt yönetiminde yapılırken, Göztepe maçında 60 dakika ve üzerinde oynayanlar günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dün sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü Chobani Stadı'nda yapılacak Liverpool müsabakası öncesinde ara vermeden ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçlarla tamamlandı.

Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Savaşa dönecek misiniz' sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Tepkisi bomba
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

Yönetimin 2. adamı istifa etti! Nedeni herkesi şaşırttı
Peribacasının çökme anı ortaya çıktı! 3 can alan facia anbean kamerada

Peribacasının çökme anı ortaya çıktı! 3 can alan facia böyle geldi
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Bir şişe almak için birbirlerini ezdiler