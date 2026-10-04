Fenerbahçe, 10 Ekim'deki Çaykur Rizespor deplasmanı için hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, 10 Ekim'deki Çaykur Rizespor deplasmanı için hazırlıklara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Turan Tovuz maçında 60 dakikanın üzerinde süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Dün akşam oynanan Turan Tovuz maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına 6 Ekim Salı günü devam edecek.