Fenerbahçe, 10 Ekim'deki Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 10 Ekim'deki Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı, çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA