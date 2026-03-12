Haberler

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesi Mert Müldür, Archie Brown, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunan oyuncular dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Archie Brown, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu nedenle söz konusu oyuncuların kart durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Salih Söğüt
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (1)

tamer durmaz:

Hakemler yavaştan yavaştan işlediler feneri sarı kartlarka zaten sakatlarda var ali koç yapı var diyince millet çıldıyor alın işte her sene aynı mıhabbet

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

