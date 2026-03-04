Haberler

Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Milan Skriniar, sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmıyor. Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Skriniar, takım arkadaşlarına moral vermek için deplasmana gitme kararı aldı. Sahada olamayacak olan Skriniar'ın, bu önemli mücadele öncesinde takımının yanında olacağı belirtildi.

  • Fenerbahçe'nin kaptanlarından Milan Skriniar, sakatlığına rağmen takımıyla birlikte Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
  • Milan Skriniar, Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek.
  • Milan Skriniar, takım arkadaşlarına moral vermek için teknik heyet ve futbolcularla birlikte Gaziantep'e seyahat edecek.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Milan Skriniar, sakatlığına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Deneyimli savunmacı, Gaziantep FK deplasmanı öncesinde sarı-lacivertli kafileyle birlikte yola çıkma kararı aldı.

TAKIM ARKADAŞLARINA DESTEK OLACAK

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Milan Skriniar, buna rağmen takımıyla birlikte deplasmana gidecek. Slovak stoperin, kritik mücadele öncesinde takım arkadaşlarına moral vermek istediği belirtildi.

SAHADA YOK AMA KAFİLEDE

Sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak olan Skriniar'ın, takımın yanında olmak için teknik heyet ve futbolcularla birlikte Gaziantep'e gideceği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaş:

Baklava yemeye gitmiş kral

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.