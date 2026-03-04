Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Milan Skriniar, sakatlığına rağmen takımını yalnız bırakmıyor. Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Skriniar, takım arkadaşlarına moral vermek için deplasmana gitme kararı aldı. Sahada olamayacak olan Skriniar'ın, bu önemli mücadele öncesinde takımının yanında olacağı belirtildi.
TAKIM ARKADAŞLARINA DESTEK OLACAK
SAHADA YOK AMA KAFİLEDE
Sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak olan Skriniar'ın, takımın yanında olmak için teknik heyet ve futbolcularla birlikte Gaziantep'e gideceği öğrenildi.