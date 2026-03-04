Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Milan Skriniar, sakatlığına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Deneyimli savunmacı, Gaziantep FK deplasmanı öncesinde sarı-lacivertli kafileyle birlikte yola çıkma kararı aldı.

TAKIM ARKADAŞLARINA DESTEK OLACAK

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Milan Skriniar, buna rağmen takımıyla birlikte deplasmana gidecek. Slovak stoperin, kritik mücadele öncesinde takım arkadaşlarına moral vermek istediği belirtildi.

SAHADA YOK AMA KAFİLEDE

Sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak olan Skriniar'ın, takımın yanında olmak için teknik heyet ve futbolcularla birlikte Gaziantep'e gideceği öğrenildi.