Fenerbahçe'nin yeni hocası Tedesco'dan ilk antrenmanında Türkçe mesaj

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk antrenman öncesinde basın mensuplarını selamladı. Genç hoca, Türkçe olarak "Merhaba, teşekkür ederim" diyerek sempati topladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu an için taraftarlar, "Yıllardır Türkiye'de oynayıp Türkçe öğrenemeyen futbolcular izlesin" yorumunu yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sağlık kontrollerinin ardından çıktığı ilk antrenman öncesi basın mensuplarını selamladı. Genç çalıştırıcının Türkçe sözleri büyük beğeni topladı.

TÜRKÇE SELAM SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertlilerin başına geçen Domenico Tedesco, ilk idmanına çıkmadan önce basın mensuplarının yanına giderek onları selamladı. İtalyan teknik adamın bu sırada Türkçe olarak "Merhaba, teşekkür ederim" demesi dikkatlerden kaçmadı.

GÜNDEM OLDU

O anların kameralara yansımasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Taraftarlar, "Yıllardır Türkiye'de oynayıp Türkçe öğrenemeyen futbolcular izlesin" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.

5 DİL BİLİYOR

Tedesco, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere beş dil biliyor. Bu özelliği, farklı ülkelerden oyuncularla etkili iletişim kurmasına ve yeni ortamlara hızla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Futbolun dışında ise bisiklet ve bilardo oynamaktan keyif alıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

4 lü defans başarı getirecektir. Boş işlere gerek yok. Millibtakımı gördük. Kaç gol yedik gol atmaya giden dçd2fans oyuncularımız yüzünden. Kıçlarını kaldırıp dörnemedikleri için. Boş işlerle uğraşmaktan yorulmadık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
