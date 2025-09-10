Fenerbahçe'nin yeni hocası Tedesco'dan ilk antrenmanında Türkçe mesaj

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sağlık kontrollerinin ardından çıktığı ilk antrenman öncesi basın mensuplarını selamladı. Genç çalıştırıcının Türkçe sözleri büyük beğeni topladı.

TÜRKÇE SELAM SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertlilerin başına geçen Domenico Tedesco, ilk idmanına çıkmadan önce basın mensuplarının yanına giderek onları selamladı. İtalyan teknik adamın bu sırada Türkçe olarak "Merhaba, teşekkür ederim" demesi dikkatlerden kaçmadı.

GÜNDEM OLDU

O anların kameralara yansımasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Taraftarlar, "Yıllardır Türkiye'de oynayıp Türkçe öğrenemeyen futbolcular izlesin" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.

5 DİL BİLİYOR

Tedesco, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce olmak üzere beş dil biliyor. Bu özelliği, farklı ülkelerden oyuncularla etkili iletişim kurmasına ve yeni ortamlara hızla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Futbolun dışında ise bisiklet ve bilardo oynamaktan keyif alıyor.