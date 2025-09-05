Fener'den giden yıldızdan Mourinho itirafı: Baba gibiydi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile birlikte çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımı hakkında konuşan Osayi, " Birmingham, yükselişte olan bir takım. Hedefimiz açık ve basit, Premier Lig'e yükselmek. Bazı takımların Premier Lig'e çıktıktan sonra hemen düştüğünü gördüm. Bizim hedefimiz Premier Lig'e yükselmek ve orada üç ya da daha fazla sezon kalabilmek" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO BİZİM İÇİN BİR BABA GİBİYDİ"

Fenerbahçe'deki son yılında Jose Mourinho ile çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho ile güzel zamanlar geçirdim. Zor bir teknik direktör olabiliyor ama bizim için bir baba gibiydi. Bize her zaman takımlarıyla ilgili harika hikayeler anlatırdı. Harika bir teknik direktör. Onun için en iyisini diliyorum" dedi.