Haberler

Fener'den giden yıldızdan Mourinho itirafı: Baba gibiydi

Fener'den giden yıldızdan Mourinho itirafı: Baba gibiydi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, yeni takımı Birmingham'ın Premier Lig hedefi ve Jose Mourinho ile çalışma deneyimi hakkında konuştu. Birmingham'ın yükselişte olan bir takım olduğunu ve hedeflerinin Premier Lig'e yükselmek olduğunu belirten Samuel, Mourinho ile geçirdiği zamanları da paylaştı. Mourinho'nun zor bir teknik direktör olabileceğini ancak bir baba gibi davrandığını ve takımlar hakkında harika hikayeler anlattığını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile birlikte çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımı hakkında konuşan Osayi, " Birmingham, yükselişte olan bir takım. Hedefimiz açık ve basit, Premier Lig'e yükselmek. Bazı takımların Premier Lig'e çıktıktan sonra hemen düştüğünü gördüm. Bizim hedefimiz Premier Lig'e yükselmek ve orada üç ya da daha fazla sezon kalabilmek" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO BİZİM İÇİN BİR BABA GİBİYDİ"

Fenerbahçe'deki son yılında Jose Mourinho ile çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho ile güzel zamanlar geçirdim. Zor bir teknik direktör olabiliyor ama bizim için bir baba gibiydi. Bize her zaman takımlarıyla ilgili harika hikayeler anlatırdı. Harika bir teknik direktör. Onun için en iyisini diliyorum" dedi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.