Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha "Güle güle" dedi

Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi
Güncelleme:
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran önderliğinde kulüp içi yenilenme sürüyor. Sarı-lacivertliler, A Takım scout ekibinde yer alan dört isimle yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında A Takım scout ekibinde görev yapan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıklarla birlikte kulüpte teknik yapılanma süreci yeniden şekilleniyor.

YENİ YÖNETİMLE DEĞİŞİM RÜZGARI

Başkan Sadettin Saran yönetiminde kulüp içinde başlayan yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Futbol operasyonlarının her alanında revizyon hedefleyen yönetim, teknik ve idari kadrolarda kapsamlı değişikliklere gidiyor.

DAHA ÖNCE İKİ İSİMLE DAHA YOLLAR AYRILMIŞTI

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollar ayrılmıştı. Ayrıca futbol A Takımı kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
