Haberler

Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezon başında aldığı kilolarla eleştirilmişti. Ancak sadece iki ay içinde büyük bir fiziksel değişim geçiren golcü futbolcunun son hali taraftarları şaşırttı.

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, sezon başında geçirdiği sakatlık döneminin ardından fazla kilolarıyla gündeme gelmişti.

14 Ağustos'ta kaydedilen görüntülerde fiziksel olarak formdan uzak görünen yıldız futbolcu, taraftarların ve yorumcuların eleştirilerini üzerine çekmişti.

2 AYDA FİT GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Arjantinli futbolcu, iki ay içinde dikkat çeken bir değişim geçirdi. 20 Ekim'de yapılan antrenmanlarda objektiflere takılan Icardi'nin yağ oranını büyük ölçüde düşürdüğü ve fit bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Sakatlığını tamamen atlatan yıldız golcünün yeniden form tutması, hem teknik ekibi hem de taraftarları sevindirdi.

GALATASARAY'DA MORALLER YERİNDE

Son haftalarda performansını yükselten Icardi'nin bu görüntüleri, Florya'da moralleri artırdı. Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncusunun fiziksel dönüşümünden memnun olduğu öğrenildi.

İşte son hali;

Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.