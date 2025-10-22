Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, sezon başında geçirdiği sakatlık döneminin ardından fazla kilolarıyla gündeme gelmişti.

14 Ağustos'ta kaydedilen görüntülerde fiziksel olarak formdan uzak görünen yıldız futbolcu, taraftarların ve yorumcuların eleştirilerini üzerine çekmişti.

2 AYDA FİT GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Arjantinli futbolcu, iki ay içinde dikkat çeken bir değişim geçirdi. 20 Ekim'de yapılan antrenmanlarda objektiflere takılan Icardi'nin yağ oranını büyük ölçüde düşürdüğü ve fit bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Sakatlığını tamamen atlatan yıldız golcünün yeniden form tutması, hem teknik ekibi hem de taraftarları sevindirdi.

GALATASARAY'DA MORALLER YERİNDE

Son haftalarda performansını yükselten Icardi'nin bu görüntüleri, Florya'da moralleri artırdı. Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncusunun fiziksel dönüşümünden memnun olduğu öğrenildi.

İşte son hali;