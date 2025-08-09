FC Köln, Cenk Özkacar'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

FC Köln, Cenk Özkacar'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Valencia'dan 24 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Cenk, 2024-2025 sezonunda Köln forması giyecek.

Bundesliga ekiplerinden FC Köln, Valencia'dan 24 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

2024-2025 sezonunda Bundesliga 2'yi 61 puanla zirvede tamamlayarak Bundesliga'ya geri dönen Köln, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alman ekibi, milli futbolcu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Bonservisi Valencia kulübünde olan Cenk, kiralık olarak 1 sezon Köln forması giyecek.

24 yaşındaki defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Valladolid'de kiralık olarak forma giyerken, 12 maçta görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
