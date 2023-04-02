Fazıl Say sinir krizi geçirdi: Ali Koç hemen gidiyorsun, çabuk bavulunu topla

Fenerbahçe taraftarı olan Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinden sonra çılgına döndü. Say, Başkan Ali Koç için çok ağır ifadeler kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti.

FAZIL SAY ÇILGINA DÖNDÜ

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, mağlubiyetten sonra çılgına döndü. Say, Başkan Ali Koç için çok ağır bir paylaşım yaptı.

"BAVULUNU TOPLA"

Fazıl Say yaptığı tepki paylaşımında, "Ali Koç hemen gidiyorsun. Hemen! Fenerbahce den git. Hemen!!! Bu akşam! 10 kişiden 4 gol yedik. 5 yıldır hiç birşey yapamadın! Hiç bir şey. Baskette, futbolda! Rezillik! Rezalet! Hemen topla bavulunu! Git !!!! Adını hatırlayan olmayacak anmak isteyen de!! Topla git! Hemen" ifadelerini kullandı.