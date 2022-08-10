Fazıl Say'ın 'Fenerbahçeli'nin sıradan bir günü' yazarak yayınladığı video paylaşım rekorları kırdı

Ünlü piyanist Fazıl Say, yaptığı Fenerbahçe yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak, "Bir Fenerbahçeli'nin sıradan bir günü. Videonun sesi yok, ortalık birbirine girmesin" şeklindeki paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Fazıl Say, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Fenerbahçe maçı izlerken çekilen agresif hallerini paylaşan ünlü piyanist, söyledikleri duyulmasın diye videoyu sessiz olarak yayınladı.

"FENERBAHÇELİ'NİN SIRADAN BİR GÜNÜ"

Fazıl Say, eski bir Fenerbahçe maçını izlediği esnada çekilen görüntülerini paylaşarak, "Fenerbahçe'linin sıradan bir günü. Videonun sesi yok, ortalık birbirine girmesin" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil'in de bu paylaşıma yaptığı "Kaderimiz bu hep" yorumu dikkat çekti. Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

İlgili Haberler