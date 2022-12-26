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Faturası ağır oldu! MHK hafta arasında görev vermedi

Spor Haberleri

Faturası ağır oldu! MHK hafta arasında görev vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Gaziantep FK - Beşiktaş maçında verdiği kararlarla tepki toplayan Atilla Karaoğlan'a 16. haftada maç verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Gaziantep FK-Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a hafta arasında görev vermedi. Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

16. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

  • 17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler
  • 20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba

  • 17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
  • 20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe

  • 17.00 Sivasspor - Galatasaray : Erkan Özdamar
  • 17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
  • 20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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