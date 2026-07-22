Haberler

Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, Mısır'da şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CMAS ve WADA gözetiminde 9 ülkenin katılımıyla Mısır'da düzenlenen Dünya Kupası'nda serbest dalışçı Fatma Uruk, 4 branşta toplam 249 puanla kadınlar şampiyonu oldu.

CMAS Federasyonu ve WADA gözetiminde 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen CMAS Dünya Kupası'nda serbest dalışçı Fatma Uruk, 71, 70, 68 ve 40 metre derinliklere yaptığı dalışlarla kadınlar şampiyonluğunu kazandı.

CMAS Dünya Kupası, Türkiye Su altı Sporları Federasyonun da bağlı olduğu uluslarası CMAS Federasyonu ve WADA gözetiminde gerçekleştirilen resmi dünya kupalarından biri olarak 9 ülkenin katılımıymla düzenlendi.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki organizasyonda Fatma Uruk, 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirdi.

Yarışların üçünde ilk sırayı alan Uruk, bir branşta ise 5. oldu ve genel klasmanda toplam 249 puana ulaşarak şampiyonluğa ulaştı.

38 yaşındaki sporcu, 4 ayrı gündeki başarılı dalışlarda monopaletle (CWT) 71 metre, ip desteğiyle (FIM) 70 metre, çift paletle (CWTBF) 68 metre ve paletsiz (CNF) 40 metre derinliğe ulaşarak turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

Yeni güne büyük bir şokla uyandı!
Maltepe'de boğulma tehlikesi geçiren Harun'dan kahreden haber geldi

Daha 18 yaşındaydı! Baran'dan 1 gün sonra acı haber
Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar

Başkentte hareketli saatler! Gece yarısı art arda patlamalar yaşandı
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi

Hatasının bedelini çok ağır ödedi