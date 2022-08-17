Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu Spor Haberleri Isparta Belediyespor'un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Isparta Belediyespor'un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Isparta Belediyespor'un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya Varşova'da 10-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Avrupa birincisi oldu. Çevik, +81 kiloda 96 koparma ve 122 silkmeyle toplamda 218 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. 122 kilo silkme yapan milli halterci Çevik hem Türkiye rekoru kırdı hem Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı bayrağı Polonya'da dalgalandıran Fatma Gül Çevik, başarılarına bir yenisini ekledi. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / Spor Fatma Gül Polonya Isparta Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.