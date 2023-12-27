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Fatih Terim, Panathinaikos'un teknik direktörü oldu

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, Atina'ya hareket etti. Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı ve akşam antrenmana çıkacak.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, bu ülkeye gitti.

Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

Kaynak: AA / Spor

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