Fatih Terim'in bir cümlesi tüm Galatasaraylıların aklına aynı şeyi getirdi: Başkan olacak

Galatasaray efsanesi ve Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden olan Fatih Terim, bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı ifadelerde bulundu. Röportajda "Sıradaki hikayenizin ilk cümlesi nedir?" sorusuna Terim'in verdiği "Herkesin kendi adına bir tahmini olabilir ama bekleyelim ve görelim..." cevabı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, deneyimli hocanın bu cevabıyla Galatasaray başkanlığına göz kırptığının sinyalini verdiğini belirtti.