Fatih Terim'in 1. Lig ekibi Bodrumspor'u satın alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'in 1. Lig ekibi Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü.
Ocak 2022'den bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim'in yeni bir maceraya atılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
BODRUMSPOR'U SATIN ALACAĞI İDDİA EDİLDİ
TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" programının yorumcusu Tahir Kum, Fatih Terim'in Bodrumspor'u satın alacağını iddia etti. Bilindiği üzere 69 yaşındaki deneyimli hoca, Bodrum'da yaşıyor.
TRABZONSPOR İLE ADI ANILIYOR
Adı son dönemde birçok kulüple anılan Fatih Terim'in son olarak Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilmişti. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.
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