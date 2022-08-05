Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde ağırladı: Teşekkür ederim evlat - Haberler

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Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde ağırladı: Teşekkür ederim evlat

Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde ağırladı: Teşekkür ederim evlat

Fatih Terim, dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde ağırladı. 2013 yılında yarım sezon beraber çalıştığı futbolcu için sosyal medyadan bir mesaj paylaşan deneyimli hoca, "Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim ile Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Dünyaca ünlü golcüyü Bodrum'daki evinde ağırlayan deneyimli hoca sosyal medyadan bir de paylaşım yaptı.

Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde ağırladı: Teşekkür ederim evlat

"DROGBA'YI BODRUM'DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDIM"

Drogba'yı evinde ağırladığı anları paylaşan Fatih Terim, "Bugün, bir Futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullandı.

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