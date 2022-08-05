Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde ağırladı: Teşekkür ederim evlat

Fatih Terim ile Didier Drogba yıllar sonra bir araya geldi. Dünyaca ünlü golcüyü Bodrum'daki evinde ağırlayan deneyimli hoca sosyal medyadan bir de paylaşım yaptı.

"DROGBA'YI BODRUM'DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDIM"

Drogba'yı evinde ağırladığı anları paylaşan Fatih Terim, "Bugün, bir Futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullandı.